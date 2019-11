Da stasera il Comune di Ceriana è isolato dopo che una grossa frana è scesa sulla strada, a causa delle abbondanti piogge, tra la Vecchia Fattoria e Poggio. Il vicesindaco e capo della protezione civile Paolo Roverio ha annunciato l’arrivo di un escavatore con la speranza di poter riaprire almeno una parte della carreggiata per istituire un senso unico alternato.

La speranza è di poter riaprire almeno una parte della carreggiata per istituire un senso unico alternato