Il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Sanremo informa che, causa stato di allerta meteo gialla, questa sera (giovedì 14 novembre) sono sospese le rimozioni relative al lavaggio strada in via Nino Bixio

