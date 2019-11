La prima squadra maschile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia domenica ha pareggiato (0-0) in trasferta contro l’Altarese. La partita, valida per la quinta giornata del girone A di Prima Categoria, andata in scena al Corrent di Carcare si è infatti conclusa a reti inviolate. La squadra di Manuele Fiore con tre punti occupa l’ultimo posto in classifica alla pari di Quiliano&Valleggia.

