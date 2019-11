Eduscopio, progetto della Fondazione Agnelli, ha distribuito le pagelle alle scuole superiori imperiesi. A livello di Licei Scientifici l'”Aprosio” di Ventimiglia ha superato il “Viesseux” di Imperia, mentre al terzo posto c’è il “Cassini” di Sanremo. Tra i Licei Classici primo il “Viessuex” davanti al “Cassini” di Sanremo e l'”Aprosio” di Ventimiglia. Come Liceo Linguistico il migliore è il “Cassini” di Sanremo, tra i Licei Tecnici Economici il “Colombo” di Sanremo, tra gli Istituti Tecnici Economico il “Ruffini” di Imperia, tra gli Istituti Tecnici Tecnologici il “Galilei” di Imperia, come riporta “La Stampa”.

