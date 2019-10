Un 30enne marocchino finito nella caserma dei Carabinieri a Diano Marina per una lite con una ragazza di origine russe, ha mandato in frantumi una fioriera del peso di mezzo quintale, rotto diverse suppellettili e rovinato la carrozzeria di diverse auto private dei Carabinieri, prendendole a calci. Amine Mouchtaq è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, ieri nel processo per direttissima, l’uomo ha accettato di pagare i danni, circa 3 mila euro, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

