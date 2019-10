Anche a Roverino, al Nido Comunale d’Infanzia “ Il Girasole”, gestito dalla Cooperativa Sociale Jobel, è stato un pomeriggio di festeggiamenti, interamente dedicato ai nonni, fondamentale figura di riferimento e di sostegno delle famiglie e della società. Quest’anno lo staff educativo ha invitato i nonni al Nido, proponendo loro di trascorrere qualche momento di serenità e convivialità, leggendo e interpretando ai propri nipoti e ai loro compagni, alcuni racconti, selezionati dalla libreria del Nido stesso: “A più tardi” di J. Ashbé, “La cosa più importante “ di A. Abbatiello ecc.. Il giovane ed interessato pubblico ha accolto i nonni lettori con entusiasmo per farsi trasportare dalla magia che solo la lettura regala; una deliziosa merenda ha poi concluso la manifestazione. Lo staff educativo ringrazia le famiglie per aver condiviso con tutti noi questo pomeriggio dal sapore antico e ricco di emozioni, dimostrando nuovamente la partecipazione attiva alla vita del Nido.

