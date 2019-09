Molassana, Albenga, Rapallo Rivarolese, Ospedaletti, Sestri Lev. e Genova Calcio una partita in meno

Campomorone S.O. 4

Angelo Baiardo – Campomorone S.O. 3 – 1

All’Albenga il derby con l’Imperia – sempre al palo l’Ospedaletti – un punto per Pietra Lig. e Alassio