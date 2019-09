Dopo la sconfitta all’esordio contro la Cairese, l’Ospedaletti va alla ricerca dei suoi primi punti in Eccellenza. Gli orange saranno impegnati domani (fischio d’inizio alle 15) sul difficile campo della Rapallo/Rivarolese, una tra le formazioni più competitive del girone.

“In settimana abbiamo lavorato sui nostri errori e domani ci aspetta una partita difficile – dichiara alla vigilia mister Andrea Caverzan – la Rapallo/Rivarolese ha costruito la squadra per vincere il campionato e per noi sarà un bel banco di prova. Non abbiamo niente da perdere, dobbiamo essere più liberi sul piano mentale cercando di divertirci. Sarà una partita difficile, ma possiamo fare bene”.

Per la gara di domani mister Caverzan dovrà fare a meno degli infortunati Federico Allaria e Giacomo Latella e dello squalificato Maurizio Alberti. Torna a disposizione Roberto Fici.

Convocato anche l’attaccante classe 2003 Stefano Cassini, al suo esordio tra le fila della prima squadra.

