Il Principe Alberto II di Monaco il 28 settembre tornerà a Sanremo a distanza di 9 anni dalla sua ultima visita. Suor Luisa Maria Teresa Grimaldi, nel 1700, lasciò il Principato di Monaco per trasferirsi nel convento sanremese della Visitazione, diventandone poi badessa. A distanza di quasi tre secondi Alberto II sarà al Santuario della Madonna della Costa per ammirare l’altare con la pala che il suo avo Antonio I, Principe di Montecarlo, commissionò all’artista savonese Bartolomeo Guidobono per la chiesa del Monastero di clausura, in segno di affetto per la sorella Luisa Maria Teresa, come scrive Gianni Micaletto su “La Stampa”.

