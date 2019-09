Anche un finanziere del nucleo di polizia tributaria di Genova è tra gli indagati nell’inchiesta su un giro di mazzette ai necrofori dell’obitorio dell’ospedale San Martino di Genova da parte di titolari di pompe funebri per ‘accaparrarsi’ le salme. Tre necrofori e tre agenti di pompe funebri sono indagati per corruzione. Il brigadiere capo, per l’accusa, avrebbe preso, tramite il sistema Serpico, informazioni su un titolare di agenzia funebre e le avrebbe girate a un suo amico che lavora nel settore.

