“Sanremo Giovani” quest’anno avrà spazio in una prima serata in diretta su Rai Uno, a differenza delle due dello scorso anno. Ma il concorso “Area Sanremo” tornerà a portare direttamente al Festival due partecipanti come invece non era accaduto nell’ultima edizione. Per il Sanremo 2020, condotto da Amadeus, è stata, inoltre, abbassata l’età del cantante più giovane a 15 anni, in modo tale che possa partecipare la vincitrice di “Sanremo Young”, Tecla Insolia.

Correlati