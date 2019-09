Ricominciano i laboratori di teatro a Lo Spazio Vuoto che contemporaneamente festeggia a ottobre i 10 anni di attività. La grande avventura di Gianni Oliveri e Livia Carli: una vecchia lavanderia trasformata in teatro, una scommessa azzardata che oggi risulta vincitrice a dimostrazione che seguire i sogni e le passioni è possibile. Tanto lavoro e fatica ma tante le soddisfazioni. In questi anni Lo Spazio Vuoto ha ospitato i più grandi nomi del teatro italiano, musicisti classici e jazz, workshop e laboratori, diventando famoso sul territorio nazionale, ma soprattutto ha accolto tanti allievi di tutte le età che grazie ai laboratori hanno scoperto la propria passione e un’eventuale occasione di lavoro o più semplicemente la felicità di conoscere sé stessi, acquisire fiducia, relazionarsi con altri attraverso il gioco e arrivando a conoscere i più grandi autori di teatro interpretandone i personaggi.

Martedì 24 settembre alle 17 i bambini potranno giocare e divertirsi a Lo Spazio Vuoto per poi decidere se iscriversi ai corsi. Per gli adulti la prova sarà sempre martedì 24 alle ore 21. I ragazzi dai 13 ai 18 anni potranno partecipare alla lezione di giovedì 26 settembre alle ore 18.00.

Ad attendervi gli insegnanti : Livia Carli, Gianni Oliveri e Federica Siri. Per informazioni telefonare a 3297433720 e 3737007032 e 0183/960598