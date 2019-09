Sabato 28 settembre si svolgerà “Camminare fa bene – Memorial Manfrin” giunto alla decima edizione.

L’iniziativa rientra nel Progetto “Ogni stagione porta i suoi frutti “finanziato dalla Regione Liguria con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La camminata si snoderà sul tracciato del Parco costiero, quest’anno con una novità, all’inverso rispetto alle altre edizioni, non più da Sanremo a Arma di Taggia, ma partirà da Villa Boselli ad Arma di Taggia, dove è fissato il raduno dei partecipanti alle ore 9,30, per poi partire alle ore 10,00 per raggiungere Villa Ormond a Sanremo.

All’arrivo, previsto per le 12,00/12,30, il buffet, con un piccolo contributo di euro. 5,00, accoglierà i partecipanti.

Nel pomeriggio, alle ore 15,00, avrà luogo la premiazione dei vincitori delle Gare e dei Concorsi che come la Camminata rientrano nel citato Progetto “Ogni stagione porta i suoi frutti”.

Il complesso musicale “Come una volta “allieterà la giornata.

Le iscrizioni alla Camminata si raccolgono, non oltre venerdì 20 settembre, presso le Associazioni della Rete Invecchiamento Attivo della Provincia di Imperia : Auser Imperia 0183 2971 48, Auser Sanremo 335 6988982, Auser Ventimiglia 333 9184805, Arcobaleno Imperia, 0183 299609 n,Anteas Imperia 329 2127011, Cupla 338 7850093, Ada 348 4120020, Uisp 347 9433259.–