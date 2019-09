Questa mattina a Bordighera, in occasione dell’avvio dell’anno scolastico, il Sindaco Vittorio Ingenito e gli Assessori Melina Rodà, Stefano Gnutti e Marco Laganà hanno visitato le scuole cittadine.

“In questa giornata speciale, che segna l’inizio di una nuova avventura, il nostro augurio va a tutti gli studenti, ai dirigenti, agli insegnanti e al personale scolastico.” ha dichiarato il Sindaco Ingenito “La nostra speranza è che sia un anno pieno di entusiasmo, sia per chi imparerà e crescerà, sia per chi sarà guida ed esempio. Un pensiero speciale ai bimbi che oggi compiono il loro ingresso in prima elementare e si affacciano in una realtà tutta da scoprire con la curiosità e la partecipazione gioiosa che solo i più piccoli sanno spendere. Ringrazio infine l’Assessore Gnutti e l’Assessore Laganà insieme a tutto il personale dell’Amministrazione Comunale e delle scuole per il grande impegno con cui si sono adoperati in queste settimane per consentire l’ultimazione dei lavori delle scuole di Via Lamboglia, di Via Pelloux e di Via Pasteur​”.

