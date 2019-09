Torna nel bel borgo di Vallebona, nell’immediato entroterra di Bordighera, l’originale iniziativa legata all’Equinozio d’Autunno, che tanto successo ha riscosso lo scorso anno. Per salutare la fine dell’Estate e l’arrivo dell’Autunno, anche quest’anno ospite sarà il gruppo di LIBER theatrum con un nuovissimo e originale lavoro.

Con il patrocinio e il contributo della locale Amministrazione, appuntamento per Domenica 22 Settembre alle ore 17.30 a ingresso gratuito in piazza XX Settembre con “VENERI O MARZIANI” spettacolo di teatro diffuso più divertente che serio, con la regia di Diego Marangon, che verrà messa in scena nei caratteristici carruggi, angoli e piazzette di Vallebona, patria dell’Ape in fiore, ma non solo…

Un nuovo spettacolo che con leggerezza e divertimento, senza però tralasciare spunti di riflessione, accompagnerà in un viaggio galattico gli spettatori nei carruggi di Vallebona, in particolare nel nostro sistema solare, a toccare e raggiungere i pianeti dell’amore, scoprendone e analizzandone le varie sfaccettature e sfumature.

Un viaggio sorprendente costellato dalla scoperta di curiosità e dall’indagare nei vari aspetti dell’amore, da sempre il vero motore dell’esistenza umana.

Tra angoli inconsueti e affascinanti, le guide accompagneranno e introdurranno i vari temi dello spettacolo: dall’amore tradito a quello dolce, da quello spassionato a quello finito, senza tralasciare l’amore pazzo, quello rispettoso e altro ancora.

Una ventina gli interpreti che LIBER theatrum porterà in scena, a salutare un’estate ancora una volta densa di impegni e successi e già pronti ai nuovi progetti della prossima stagione autunno-inverno, a cominciare dall’organizzazione dei nuovi corsi di recitazione che avranno inizio nelle prime settimane di Ottobre .

A chiudere il pomeriggio, un brindisi conviviale con sottofondo musicale offerto dall’Amministrazione, a suggellare la fine di un’estate che ha visto il gradimento e l’apprezzamento da parte di tutti per i tanti appuntamenti che sino da Giugno hanno riempito l’estate vallebonenga.

INFO: 338 6273449 – liber.theatrum@gmail.com – www.libertheatrum.com