Sabato 14 settembre alle 19.00 allo storico Bar Atù di Bordighera in passeggiata mare, verrà inaugurato il pianoforte salvato dalla distruzione del Kursaal di Bordighera nel 1928.

Un gioiello perfettamente restaurato che tornerà a far risuonare le sue note nel Lungomare Argentina dopo 91 anni. A suonarlo per la prima volta dopo quasi un secolo sarà il Maestro Massimo Dal Prà, in un concerto che si preannuncia unico nel suo genere.