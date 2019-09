Da lunedì 9 sino a domenica 15 settembre il Forte di Santa Tecla a Sanremo, ospiterà la prima edizione di “Parole e colori al Forte”: una mostra di pittura contemporanea accompagnerà eventi culturali, presentazioni di libri e conferenze. L’evento è organizzato dal Club per l’Unesco di Sanremo.

