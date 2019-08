Caronnese-Sanremese, in programma il 1° settembre alle ore 15 allo stadio Comunale di Caronno Pertusella, sarà diretta da Ignazio Crescenti della sezione di Trapani. I suoi collaboratori saranno Antonio Codemo e Giovanni Pandolfo, entrambi della sezione di Castelfranco Veneto.

Sono state pubblicate stamattina le designazioni arbitrali in vista della prima giornata di campionato in serie D.