Ieri ad Imperia uno scooter proveniente da Porto Maurizio e diretto verso San Lorenzo è finito contro una Peugeot, che stava svoltando verso via Littardi, nei pressi della fermata del bus lungo la linea Andora-Sanremo. Il conducente dello scooter, Roberto Ascheri, 23enne di Imperia, è rimasto seriamente ferito ad una gamba, su cui sono state rilevate alcune gravi fratture. Trasferito al San Martino di Genova, è stato operato ed ora è in prognosi riservata, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

Correlati