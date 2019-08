Un grosso camion ha preso fuoco, la scorsa notte nel tratto tratto tra Genova Est e Genova Nervi,al chilometro 5,3 dell’A12 in direzione Livorno. Il tratto è stato chiuso per consentire ai vigili del fuoco le operazioni di spegnimento. L’autostrada è stata poi riaperta dopo lo spegnimento del rogo.

