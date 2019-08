Per garantirvi la possibilità di dialogare ancora meglio con noi, è da oggi operativa la nuova mail comunale dedicata alle segnalazioni!

Un metodo ancora più veloce ed efficiente dei precedenti: ogni mail inviata arriverà direttamente all’Assessore competente.

In alternativa, potrete comunque continuare a scrivermi, e sarà per me un piacere rispondervi quanto prima!

Un ringraziamento a Luca De Vincenzi per averci consigliato il progetto: se avete qualche altra idea suggeritemela, e sarò felice di leggervi!

segnalazioni@bordighera.it

Vittorio Ingenito, sindaco di Bordighera