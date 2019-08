Giovedì 8 agosto serata enogastronomica danzante con l’Orchestra Panama Group.

Sabato 10 agosto appuntamento con la sagra delle cozze.

Al fresco della grande e rinnovata piazza di Seborga , da non perdere il 2° appuntamento con la Sagra delle Cozze. Non mancheranno anche i piatti delle serate enogastronomiche seborghine, in compagnia dell’orchestra “I Bamba” a partire dalle ore 20. Per i più piccoli come sempre ci sarà la baby dance.

Correlati