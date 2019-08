Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Migliorano le condizioni del ragazzo portoghese di 16 anni colpito da un arresto cardiaco a Rapallo mentre usciva dal mare e che alcuni testimoni hanno visto rimanere folgorato da una scossa elettrica vicino Castello medievale. Ricoverato in Rianimazione, il ragazzo ha sospeso il coma farmacologico. E’ stato sequestrato il cavo elettrico dell’illuminazione del castello di Rapallo a cui si è aggrappato il ragazzo mentre usciva dal mare. Il pm Valentina Grosso ha aperto un fascicolo per lesioni colpose a carico di ignoti.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)