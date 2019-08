Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

La Sanremese è stata sconfitta per 1-0 al “Benelli” di Ravenna nel primo turno della Coppa Italia Tim. Decisiva la rete di Raffini dopo 8 minuti di gioco. I matuziani sono usciti dal campo a testa alta, avendo colpito una traversa con Manes e sfiorando la rete prima con Vitiello, poi con Demontis. Domenica 11 agosto il Ravenna nel secondo turno di Coppa giocherà sul campo del Chievo Verona.

