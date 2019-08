Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Due agenti della polizia stradale e un addetto del soccorso autostradale sono rimasti feriti dopo essere stati travolti sull’autostrada A12 da un mezzo pesante. Il camion ha investito un furgone dell’assistenza stradale ed una vettura della polizia che stavano prestando aiuto ad un’auto ferma per un guasto. Un ferito grave è stato trasportato in elicottero al San Martino di Genova.

