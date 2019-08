Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

La notizia della scomparsa di Pietro Caracausi 66 anni deceduto in seguito ad un malore mentre era alla guida della propria auto questa notte verso le 4 a Camporosso, la prontezza della persona che era con lui a bordo ha evitato danni più gravi accostando l’auto di Caracausi. L’uomo era molto conosciuto a Ventimiglia, lo testimoniano i messaggi social che stanno riempiendo la bacheca di Pietro Caracausi sul social Facebook. Lavorava a Montecarlo e sempre via social si apprende che aveva trascorso la serata con amici che ora sono sgomenti dopo la tragica notizia.