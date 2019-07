Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Sono riprese stamani alle 7 e poi sospese alle 13 le ricerche del presunto disperso segnalato al largo di Genova Quinto. Hanno operato una motovedetta e il gommone dei sommozzatori della Capitaneria di porto, la motobarca dei vigili del fuoco e l’elicottero della Capitaneria. Alcuni ragazzi che avevano assistito al salvataggio di un bagnante in difficoltà avevano segnalato che nella stessa zona c’era un’altra persona in difficoltà. Nessuno ha fatto denuncia di scomparsa e nessun oggetto è stato trovato abbandonato sulla spiaggia o sugli scogli.

