Rafael Baroni, 19enne attaccante dell’Imperia, scomparso nella serata di ieri, dopo ore di ricerche di Carabinieri, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, è stato purtroppo ritrovato senza vita in una zona tra Andora e Laigueglia. La madre aveva denunciato la sparizione di Rafael, dopo che non era rincasato dopo una serata in discoteca a “Le rocce di Pinamare”. Stando alle prime ricostruzioni, il giovane avrebbe cercato di passare attraverso una scogliera e sarebbe stato vittima di una caduta che gli è stata fatale.

