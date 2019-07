Nel tardo pomeriggio di ieri gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Sanremo unitamente a personale della Squadra Mobile di Imperia hanno arrestato C.L., classe 1973, risultato assente ai controlli effettuati presso la propria abitazione ove era sottoposto agli arresti domiciliari.

L’uomo qualche giorno fa aveva litigato in modo violento con sua moglie, aggredendola più volte e minacciando di “ammazzarla come un cane”, mentre la donna cercava con tutte le sue forze di difendersi e respingerlo.

Lo stesso alla fine della violenta lite, ha lasciato l’abitazione portando con sé alcuni oggetti personali e non è rientrato sino al giorno dopo, quando le pattuglie della polizia lo hanno trovato presso la propria abitazione.

Durante il controllo i poliziotti hanno rinvenuto alcuni manoscritti in cui l’uomo chiedeva perdono ai familiari per il gesto compiuto e manifestava loro i suoi sentimenti, scritti dai quali si ipotizzava l’intenzione dello stesso di togliersi la vita.

Per C.L. è stato pertanto richiesto un consulto medico al quale è seguito un ricovero nel reparto psichiatrico dell’ospedale di Imperia dove è rimasto per alcuni giorni.

In considerazione della condotta dell’uomo e della sua inclinazione a commettere delitti, nonché a violare le prescrizioni imposte dal giudice, il Pubblico Ministero chiedeva al GIP la custodia cautelare in carcere, misura concessa al momento delle dimissioni dall’ospedale.

Nel tardo pomeriggio di ieri C.L. è stato condotto dagli uomini della Squadra Mobile di Imperia e dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Sanremo alla Casa Circondariale di Imperia per l’ esecuzione della misura cautelare.

