Numerosi sono gli appuntamenti in programma quest’oggi, giovedì 18 luglio, a Diano Marina. Nel pomeriggio, debutto per “Passeggiare con gusto”, una piacevole escursione a piedi alla scoperta dei sentieri e dei sapori delle campagne dianesi. La guida Davide Fornaro accompagnerà i partecipanti sino in collina, per una visita ad un’azienda agricola, con degustazione, sul posto, di prelibati prodotti tipici. Percorso di circa 5 km, ritrovo alle ore 17.15 davanti all’Ufficio Iat, e rientro previsto entro le ore 20. Prenotazione obbligatoria al 327.6292339 (quota di 8 euro a persona, gratis sino a 14 anni). L’iniziativa sarà riproposta giovedì 22 agosto.

Doppia opportunità in serata per i più giovani. Il Museo Civico, sito all’interno di Palazzo del Parco, alle ore 21 propone “Favole al Museo, racconti di storie antiche, miti e leggende”, in mezzo ai reperti. Info e prenotazioni: 0183.497621. “Il magico mondo del circo” è invece il titolo dello spettacolo che andrà in scena alle 21.30 in piazza Martiri della Libertà nell’ambito di Giovedì Bimbi, per una magica alternanza di risate con i clown e di momenti di suspense (fachirismo ed equilibrismo).

Nella serata di domani, venerdì 19, dalle ore 21.30, Gianni Rossi sarà in piazza Martiri della Libertà per Diano Canta, con l’obiettivo di coinvolgere i presenti in un karaoke collettivo, come in un grande concerto, grazie anche al maxischermo su cui verranno proiettati i testi dei grandi successi della musica italiana e internazionale.

La giornata di sabato 20 inizierà già alle 7 con il ritrovo e la successiva (ore 8) partenza della staffetta ciclo-podistica “Diano Marina-Livorno, 300 km per l’affido”, in ricordo di Michael Mistri. Protagonisti della staffetta saranno l’ultramaratoneta Marco Lombardi e il ciclista Luca Brondi. Si tratta di un evento benefico finalizzato alla raccolta di fondi in favore dell’Associazione Amici della Zizzi, realtà toscana che da oltre 30 anni si occupa di bambini con difficili situazioni familiari. Parteciperanno attivamente all’iniziativa anche gli atleti della Asd Diano Runner.

Sabato sera sarà la volta dei fuochi d’artificio, con il primo appuntamento della stagione (il secondo è fissato per lunedì 12 agosto). Lo spettacolo pirotecnico avrà come base di partenza, per la prima volta, la cima del Molo delle Tartarughe, soluzione che permette di non dover più ricorrere all’utilizzo di una chiatta al largo.

Domenica l’ultima parte dei festeggiamenti patronali in onore della Madonna del Carmine, con i vespri solenni e la tradizionale processione per le vie del centro cittadino, con l’accompagnamento musicale della Banda Città di Diano Marina.

Nella serata di domenica 21 (ore 21.30), con un nuovo appuntamento di Diano Cover, la musica la farà da padrona sul Molo delle Tartarughe con il tributo a Ligabue di Max Cottafavi e della sua band composta da Elisa Minari (basso), Gianluca Amici (voce e chitarra acustica), Alberto Pavesi (batteria). Max Cottafavi è lo storico chitarrista di Ligabue, componente di varie band e protagonista sul palco di importanti tour. Una carriera ricca di successi e soddisfazioni, nonché prestigiose collaborazioni con altri artisti del calibro di Baccini e Renga, ma anche solisti e gruppi stranieri.

Da segnalare, infine, tra venerdì 19 e domenica 21, le tre serate della sagra “Arcadia in festa”, a Villa Scarsella.

Gli appuntamenti in programma tra giovedì 18 e domenica 21 luglio

Giovedì 18 luglio

ore 17.15 – Passeggiare con gusto a Diano Marina – ritrovo davanti a Ufficio Iat via Genala

ore 21 – Favole al museo – Palazzo del Parco – laboratorio ludico-culturale per i bambini

ore 21.30 – Giovedì Bimbi “Il magico mondo del circo” – piazza Martiri della Libertà – spettacolo per bambini

Venerdì 19 luglio

ore 19.30 – Arcadia in festa – parco di Villa Scarsella

ore 21.30 – Diano Canta – piazza Martiri della Libertà – show con Gianni Rossi

Sabato 20 luglio

ore 7 – Diano Marina-Livorno, 300 km per l’affido – piazza Martiri della Libertà (ore 8 partenza)

ore 19.30 – Arcadia in festa – parco di Villa Scarsella

ore 22.30 – Fuochi artificiali – Molo delle Tartarughe e passeggiata a mare – spettacolo pirotecnico

Domenica 21 luglio

ore 18 – Festa Patronale Madonna del Carmine, vespri e processione – Chiesa Parrocchiale e centro cittadino

ore 19.30 – Arcadia in festa – parco di Villa Scarsella

ore 21.30 – Diano Cover – Max Cottafavi (tributo a Ligabue) – Molo delle Tartarughe