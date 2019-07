TAVOLA ROTONDA dedicata ai soggetti interessati

Floricoltura: Produzione, Mercati e Sistema dei servizi

di fronte alle nuove sfide

Floriseum – Museo del Fiore, Corso Felice Cavallotti, 113, 18038 Sanremo IM

17 luglio 2019 ore 09:30

Approfondimento – anche con l’ausilio dell’Open Space Technology – aperto agli operatori commerciali, ai produttori singoli e associati, agli addetti ai servizi operanti nel Distretto Floricolo del Ponente Ligure, volto a focalizzare i più attuali nodi legati ai cambiamenti imposti dalla evoluzione del settore e ad individuare un percorso per esplorare soluzioni innovative in un contesto difficile.

09:30 – Registrazione

10:00 – Inizio lavori

Coordinatori e animatori:

Ornella Arimondo – CREA – OF- Sanremo; Fiorenzo Gimelli – Centro Servizi Floricoltura – Dip. Agricoltura – Regione Liguria.

Oltre agli operatori partecipano: Regione Liguria -Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo, Centri di Ricerca (IRF e CREA, CERSAA-CCIAA), OO. di categoria, Distretto Floricolo, Mercato dei fiori di Sanremo, ANCEF, ANVE, Ordine degli Agronomi, …

Temi che saranno ripresi e sviluppati:

-Scenari e Posizionamento: le nuove sfide dei Mercati.

-La competitività delle aziende florovivaistiche del Distretto ligure.

-La Governance di settore e il ruolo del sistema dei servizi.

-Strumenti per supportare la gestione, la strategia e l’innovazione di impresa.

Preceduto da una breve introduzione su quanto emerso dall’indagine sugli aspetti di mercato ed economici condotta nell’ambito del progetto e sulla discussione della prima sessione, l’incontro verterà sostanzialmente sull’assetto attuale, le integrazioni e i cambiamenti eventualmente opportuni per rafforzare il sistema dei servizi per meglio supportare le imprese produttive e commerciali florovivaistiche e sugli scenari possibili nel breve – medio termine.

13:00 Conclusioni

13:15 Buffet di lavoro