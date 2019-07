Domenica 14 luglio, alle ore 21, a Montalto, in Piazza San Giovanni Battista, l’Associazione Maria Grazia Vivaldi celebrerà il 19° Memorial della grande violinista, insieme al Gruppo P.E.N.E.L.O.P.E. (Donne del Ponente per le Pari Opportunità). Verrà proposta la performance “M’ama non m’ama- storie d’amore e disamore”, composta dai petali musicali, poetici e teatrali di un’ideale corolla, al centro della quale, la donna esprime con ironia e profondità le variegate sfumature di una relazione sentimentale.

Lo spettacolo, ideato e allestito dall’Associazione P.E.N.E.L.O.P.E., si avvale della partecipazione dei MOSTLY HARMLESS, giovane e promettente gruppo musicale della nostra provincia.

Ingresso libero.

