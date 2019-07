Si chiama “Shuttle”. È il servizio di bus navetta, predisposto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Claudio Scajola e gestito dalla Riviera Trasporti, che consentirà a residenti e turisti di raggiungere agevolmente le spiagge di Imperia. Il servizio, gratuito, prenderà il via lunedì mattina, 8 luglio, e resterà attivo sino al 15 settembre.

Sono previste due linee a servizio continuo: una a Oneglia (dalle 8.30 alle 19.30) e l’altra a Porto Maurizio (dalle 8.30 alle 21.40).

Per quanto riguarda il percorso, la prima linea osserverà le seguenti fermate: Parcheggio ex Agnesi, Banchina Aicardi, Capitaneria di Porto, Koko Beach, Rabina e Galeazza. La seconda: Bar Corsaro, Museo Navale, Nuovo parcheggio San Lazzaro (Piscina), Ingresso Porto Turistico e Parco Urbano.

A Oneglia è prevista una modifica viabilistica per consentire il viaggio di ritorno dello “Shuttle” e allo stesso tempo agevolare il traffico veicolare: Via Angiolo Silvio Novaro diventerà a doppio senso fino all’ingresso di Piazzale Cristino e non più soltanto sino all’imbocco di Salita Peri.

Lo “Shuttle” sarà riconoscibile anche dal punto di vista grafico. Caratterizzato dai colori bordeaux e oro, il bus navetta riporta lo stemma della Città di Imperia e sulla fiancata il nuovo brand turistico con lo slogan “Authentic Experience”.

“È un’iniziativa che va nella direzione di una mobilità sostenibile ed efficiente, che permetterà di collegare le aree parcheggio alle nostre splendide spiagge”, commenta il sindaco Claudio Scajola. “È un servizio totalmente gratuito per gli utenti, che permetterà di agevolare coloro vogliono recarsi al mare. Un ulteriore tassello di un Città che crede nella propria vocazione turistica e vuole fare velocemente dei passi in avanti importanti”.



Correlati