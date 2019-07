Il M5S invita la cittadinanza Sabato 6 luglio presso la sala conferenze della biblioteca civica Lagorio di Imperia dalle 20:30 alle 22:30 per parlare di Reddito di cittadinanza, Quota 100 e Salario minimo orario!!! Relatori i parlamentari M5S Leda Volpi e Daniele Pesco Presidente della 5ª Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, Alice Salvatore capogruppo M5S in Consiglio Regionale Liguria, modera Maria Nella Ponte portavoce M5S in Consiglio Comunale a Imperia.

