Sabato 6 luglio torna a Cosio d’Arroscia la “Notte Bianca Indimenticabile” : a partire dalle ore 19 in Piazza della Chiesa, grigliata e cucina, servizio bar, musica con Polo DJ e Jobok DJ.

