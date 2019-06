Alle ore 13.20 odierne la Sala operativa della Capitaneria di porto di Genova riceveva segnalazione da parte del conduttore di un piccolo natante da diporto, 1 miglio a largo del litorale di Arenzano, il quale riferiva di aver perso di vista l’amico settantaquattrenne, allontanatosi dall’unità per fare un bagno mentre questi era intento a pescare.

Immediatamente veniva attivata la macchina dei soccorsi, con l’invio in zona della dipendente Motovedetta SAR CP 830, della Motobarca VF 1173 dei Servizi Nautici VV.F. e dell’elicottero ELIDRAGO, con a bordo i sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Grazie alla celerità dell’intervento, alle forze dispiegate, all’attività di coordinamento della Sala Operativa del 1° MRSC ed alla sinergica collaborazione delle organizzazioni in campo il disperso è stato ritrovato, in meno di un’ora dall’allarme lanciato, mentre nuotava, in affanno e dopo aver perso il senso dell’orientamento, verso riva.