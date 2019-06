Dall’1 luglio saranno incrementati di 10 unità, i posti gratuiti riservati al personale dipendente, all’interno del parcheggio dell’ospedale di Imperia.

La Direzione Generale della ASL1 ha ottenuto l’aumento dei posti auto gratuiti per i dipendenti dell’ospedale di Imperia.

La Ditta ABACO per la gestione dei parcheggi, dopo aver effettuato le opportune valutazioni tecniche su sollecitazione della ASL1, ha comunicato alla Direzione aziendale che la richiesta è stata accolta, pertanto i posti gratuiti riservati al personale dipendente saranno incrementati di 10 unità a partire dal 1 luglio 2019, dapprima per un periodo di sperimentazione della durata di tre mesi, al termine del quale si procederà ad una analisi e valutazione congiunta dell’andamento per valutare eventuali ulteriori azioni.