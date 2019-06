Intervento del consigliere Francesco Mauro coordinatore cittadino e capogruppo di fratelli d’italia in consiglio comunale: Siamo a circa un mese dalla vittoria della nostra coalizione, è stato un mese intenso, tutti si aspettano grandi cose da questa amministrazione, ho letto e ascoltato molte persone in questo mese e posso dire che siamo intervenuti su alcune cose e su altre stiamo cercando di intervenire in tempi brevi.. .. Non è facile riorganizzare la macchina comunale all’inizio perché ereditiamo un modo di lavorare che non e’ nostro, però siamo lì sempre pronti e attenti a fare il bene della città…nel giro di poco ci saranno novità che ci permetteranno di intervenire in tempi brevi e su cose mirate, tenendo sempre presente il nostro programma elettorale noi ci siamo e lavoriamo per il bene di tutti…