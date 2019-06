Nel fine settimana appena trascorso si sono giocate due gare al Golf degli Ulivi di Sanremo. Sabato 22 Giugno si è svolta la gara Azimut: Ciag….si tira!, una 18 buche stableford tre categorie e Domenica 23 Giugno, si è tenuto il Memorial “Romano Ravizza”, una 18 buche quattro palle stableford.

AZIMUT: CIAG… si tira !

Sabato 22 giugno 2019 – 18 buche stableford 3 cat.

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo Edoardo Bisetti 39

1° Netto Eric Maccario 39

2° Netto Bruno Frontero 37

3° Netto Lorenzo De Carli 36

2ª Categoria 13/20

1° Netto Giacomo Bersotti 40

2° Netto Riccardo Fava 40

3° Netto Paolo Ricolfi 37

3ª Categoria 21/36

1° Netto Alessandro Fiorone 54

2° Netto Silvio Maiga 37

3° Netto Elisa Cicala 36

Premi Speciali

1° Lordo Consulenti AZIMUT Andrea Bernardi 25

1° Netto Consulenti AZIMUT Alfredo Frisenda 36

1° Signore Luisella Manera 35

NEAREAST TO THE PIN Mirko Piccone (hole in one)

DRIVING CONTEST Edoardo Bisetti

Memorial Romano Ravizza

Domenica 23 giugno 2019 – 18 buche 4 palle stableford

Categoria Unica

1° Coppia Lordo Carlotta Ricolfi-Lapo Imperatore 43

1° Coppia Netto Roberto Sturaro – Stefano Sturaro 47

2° Coppia Netto Cesare Fregni – Maria De Mattia 45

3° Coppia Netto Flavio Lanteri – Daniele Taggiasco 44

4° Coppia Netto Lorenzo De Carli – Lorenzo Guidotti 43

5° Coppia Netto Antonio Bissolotti – Alvaro Vignali 43

Premi Speciali

1° Coppia Senior Maria Tavarini – Nuccio Ghirardo 43

Nella prossima settimana si svolgeranno due gare. Sabato 29 Giugno si terrà la gara Cantine di Canneto Pavese, una 18 buche stableford tre categorie e Domenica 30 Giugno si giocherà la Mediterranea Golf Trophy, una 18 buche medal per la prima categoria e una 18 buche stableford per la seconda categoria e la terza categoria.