Guasto all’acquedotto irriguo questa mattina sulla strada per Chiappa, poco oltre il Palazzo Comunale di San Bartolomeo al Mare. Ad accorgersene alcuni passanti che hanno notato il rigonfiamento della sede stradale. Gli uomini di Rivieracqua, prontamente chiamati dalla Polizia locale, sono intervenuti già in mattinata, prima installando un semaforo per gestire il flusso veicolare e poi con uno scavo alla ricerca della falla. I lavori sono ancora attualmente in corso e saranno portati a termine prima di sera.

