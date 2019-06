Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

L’obiettivo dell’esercitazione, sviluppata e proposta da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) è la rielaborazione dell’attuale Piano Generale di Emergenza della stazione di Ventimiglia. In particolare, con la simulazione realistica si intende verificare il flusso di allertamento e informativo del sistema, i tempi di arrivo delle risorse, l’attitudine alla cooperazione ed al coordinamento dei soggetti responsabili delle varie attività organizzative e di soccorso, nonché la capacità di gestione dell’evento da parte dei responsabili presenti sullo scenario. Sarà possibile verificare l’entità delle risorse disponibili ed i sistemi di comunicazione ai fini del soccorso in stazione di Ventimiglia.

Lo scenario prevede la simulazione di una perdita di sostanza pericolosa (rilevata da agente sul posto) da treno in arrivo dalla Francia in transito nella stazione di Ventimiglia ed il coinvolgimento di oltre venti figuranti.

L’iniziativa si colloca nel quadro del piano nazionale per lo svolgimento di esercitazioni di protezione civile in ambito ferroviario promosso dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Lo scenario prevede la simulazione di una perdita di sostanza pericolosa (rilevata da agente sul posto) da treno in arrivo dalla Francia in transito nella stazione di Ventimiglia ed il coinvolgimento di oltre venti figuranti