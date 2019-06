Nell’ambito del Banco Conai, martedì 25 giugno, Amaie Energia e Servizi srl, in collaborazione con il Comune di Sanremo, organizza presso Sala Ranuncolo (primo piano lato ponente) del Palafiori di Corso Garibaldi 1, a Sanremo, il terzo di una serie di incontri dedicati agli operatori del settore turistico ricettivo.

In particolare gli incontri saranno destinati alle seguenti attività:

OPERATORI SETTORE ALIMENTARE (ristoratori, pizza al taglio, gastronomia…)

dalle ore 9:15 alle 11:15

Durante l’incontro saranno affrontati i seguenti temi:

Procedure di “buona pratica” per la corretta gestione del rifiuto all’interno dei locali aziendali, conformi alle prescrizioni del sistema di controllo HACCP;

Contenitori e modalità di esposizione del rifiuto nei giorni di raccolta;

Modalità di gestione del rifiuto prodotto dagli avventori.

ALBERGATORI:

dalle ore 11:15 alle 13:15

Durante l’incontro saranno affrontati i seguenti temi:

Alberghi rifiuti zero;

Come gestire i rifiuti prodotti dagli ospiti.

BAR:

dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Durante l’incontro saranno affrontati i seguenti temi:

Procedure di “buona pratica” per la corretta gestione del rifiuto all’interno dei locali aziendali, conformi alle prescrizioni del sistema di controllo HACCP;

Contenitori e modalità di esposizione del rifiuto nei giorni di raccolta;

Modalità di gestione del rifiuto prodotto dagli avventori.

AGENZIE IMMOBILIARI -PROPRIETARI DI APPARTAMENTI locati ad uso turistico -TITOLARI DI ATTIVITÀ RICETTIVE (residence, ecc.):

dalle ore 17:00 alle 19:00

Durante l’incontro saranno affrontati i seguenti temi:

Come gestire i rifiuti prodotti dagli ospiti negli appartamenti ad uso turistico.

ARTIGIANI:

dalle ore 20:30 alle 22:30

Durante l’incontro saranno affrontati i seguenti temi:

Definizione di rifiuti speciali per qualità e quantità;

Modalità di gestione dei rifiuti speciali assimilati e dei rifiuti speciali non assimilati;

Che cosa prevede il Regolamento comunale del nostro comune;

Utilizzo centro di raccolta da parte delle utenze non domestiche;

Gli incontri sono destinati agli operatori del comune di Sanremo. Per gli altri comuni coinvolti dal progetto (Costarainera, Riva ligure, San Lorenzo e Santo Stefano al mare) verranno organizzati incontri specifici.

“Per ottenere gli ottimi risultati di raccolta differenziata già raggiunti nei mesi invernali anche nel periodo estivo, è fondamentale sensibilizzare ed informare i turisti, che ogni giorno arrivano nei nostri comuni, sulla corretta modalità di gestione dei rifiuti”. Il ruolo degli operatori del settore è fondamentale sia per quanto concerne la corretta gestione dei

rifiuti all’interno dei locali, strutture turistico ricettive e appartamenti in affitto, sia in merito alla trasmissione delle indicazioni ai turisti. Amaie ha ottenuto dal Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) un contributo per la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione rivolta ai turisti sulle corrette modalità di raccolta e separazione dei rifiuti”.

Durante l’incontro verrà presentato vario materiale informativo gratuito multilingue , studiato per le diverse realtà turistiche per la promozione e l’informazione sul servizio di raccolta differenziata.