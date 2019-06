L’Università degli Studi di Genova e i Giardini Botanici Hanbury sono lieti di presentare al pubblico “Larger than Life”, una mostra d’arte “en plein air” dello scultore d’arte contemporanea Andrew Lendzion. L’inaugurazione avrà luogo sabato 22 giugno alle 18.30

Le sculture saranno esposte ai Giardini Hanbury dal 22 giugno al 22 novembre. Lo scultore ha conseguito la laurea con lode in Scultura d’Arte alla Saint Martins School of Art and design di Londra e lavora prevalentemente con musei del Regno Unito e d’ Europa. Il suo lavoro si è sviluppato tramite collaborazioni con i curatori delle istituzioni più importanti della Gran Bretagna ed egli è uno tra i donatori del British Museum, London and Ashmolean Museum, Oxford, dove il suo lavoro figura nelle acquisizioni permanenti. L’evento prevede un atelier aperto al pubblico, in cui lo sviluppo del progetto è illustrato attraverso varie pratiche di studio, tra cui disegni, studi di maquette e archivi fotografici. Il programma dell’artista prevede seminari informali e visite per presentare le statue esibite all’interno dei Giardini Botanici Hanbury. Il luogo invita lo spettatore ad abbracciare le statue iconiche come espressioni di Meta-miti, come storie che trascendono il tempo, il luogo o la cultura. Le sculture monumentali sono un’interpretazione contemporanea delle statue elleniche. La serie offre al pubblico un’alternativa provocatoria e policroma all’emblematica reliquia di marmo bianco. Viene esplorata la correlazione tra i miti delle divinità dell’Olimpo e l’attuale culto della narrativa del supereroe nei film, nei media interattivi e nei fumetti.

I visitatori potranno scoprire le sculture in 4 angoli del Giardino: “Dark Nike”, un adattamento contemporaneo di un’antica divinità greca, “Profetic tide” una moderna interpretazione del mitico eroe Odisseo, “Half brothers”, un’opera scultorea ispirata alla mitologia del Centauro e del Minotauro, “Nuclear” un allusione contemporanea alla rappresentazione del combattimento maschile nell’antica statuaria.

Un percorso che vi trasporterà nel mondo della mitologia greca correllata al culto odierno del supereroe, per ogni scultura un pannello che fornirà informazioni sulla genesi dell’opera e ogni visitatore riceverà un depliant nel quale l’artista fornisce, in un’intervista, alcune risposte agli interrogativi di coloro che incontrano il suo lavoro.