Sul magico Sagrato dei Corallini arriva la Cinquina Stregata: parole, musica, idee ed emozioni nell’incantevole e incantata cornice del borgo medievale.

Venerdì 21 giugno – ore 21.30 – i cinque finalisti del LXXIII Premio Letterario Strega saranno a Cervo in Piazza San Giovanni Battista per raccontare le storie che prendono vita nelle pagine dei loro libri. L’incontro sarà moderato da Maurilio Giordana, conduttore sanremese popolare su Radio Onda Ligure.

Intervengono il Direttore della Fondazione Bellonci Stefano Petrocchi e Francesca Rotta Gentile.

Interventi musicali a cura del duo Carlotta Gibboni e Riccardo Scilletta.

Cervo ti Strega è realizzata in convenzione con Fondazione Maria e Goffredo Bellonci di Roma che organizza il Premio Strega.

E alle 23.00, la serata prosegue sulla spiaggia privata del Porteghetto con lo Strega Party, in compagnia degli autori della Cinquina.

Il party, organizzato in occasione della Festa Europea della Musica, prevede cocktail stregati e Dj set con un ospite speciale: Andy dei Bluvertigo.

Le ricette dei cocktail sono suggerite dall’azienda Strega Alberti, sulla base di quelle che negli scorsi anni hanno vinto il Premio Strega Mixology

Alla serata non mancherà il celebre liquore Strega che 73 anni fa ha dato il suo nome al Premio, grazie alla sincera amicizia che legava Guido Alberti, allora amministratore della Società, a Maria e Gofferdo Bellonci.

Nato nel 1860 a Benevento a opera di Giuseppe Alberti, abile e lungimirante imprenditore e nonno di Guido, il Liquore Strega è un prodotto assolutamente naturale ottenuto dalla distillazione a vapore di circa 70 botanicals provenienti da ogni parte del mondo

Cervo… “ti strega” anche con la scuola: gli altri grandi protagonisti della serata saranno infatti gli studenti lettori di cinque istituti superiori liguri che sono entrati a far parte della prestigiosa giuria nazionale del Premio Strega Giovani: l’Istituto Ruffini, l’Istituto Marconi e il Liceo Vieusseux di Imperia, il Liceo Cassini di Sanremo, il Liceo Aprosio di Ventimiglia, cui si aggiunge una delegazione di studenti dell’Istituto Varalli di Milano.

L’Istituto Superiore Ruffini, grazie ad un progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, si occuperà inoltre dell’accoglienza e dell’allestimento della piazza, mentre gli addobbi floreali delle serate saranno curati dall’ Istituto di Agraria a indirizzo Floricolo “D. Aicardi” di Sanremo.

Cervo è inoltre “Città che legge”, riconoscimento ottenuto dal Centro per il Libro e la Lettura (Ministero dei Beni Culturali)..

Prevendita Castello di Cervo tel. 0183/406462/5. La biglietteria, allestita in Piazza Alassio, sarà aperta dalle ore 20.00 di venerdì 21 giugno.

Si ringraziano per il sostegno: Mibac, Regione Liguria, Provincia di Imperia, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Ministero dell’Istruzione sezione di Imperia, Fondazione Carige, Banca Carige.

Si ringraziano in qualità di sponsor: Ditta Fratelli Carli, Azienda Vinicola Manfredi, Ristorante San Giorgio, Ristorante Bellavista, Ristorante Serafino, Ristorante Porteghetto, Resort La Meridiana di Garlenda, B&B i Corallini, B&B Dimora I Gabbiani, B&B Tra i Carrugi, B&B Eco del mare, Hotel Le Nereidi, Bar Borgo Antico.

Si ringraziano per la collaborazione: Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti di Imperia, Foto Principe, Barbara Rusponi e Marcello Nan.

È stata siglata una convenzione con: Istituto Ruffini di Imperia, Istituto Aicardi di Sanremo.

L’edizione 2019 di “Cervo ti Strega” è stata realizzata con il sostegno della Compagnia di San Paolo.

Cervo ti Strega. Sempre.