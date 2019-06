Oggi, lunedì 17 giugno, presso il Pronto Soccorso di Sanremo alla presenza del Vicepresidente e Assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale, del Direttore Generale dell’ASL 1 – Marco Damonte Prioli e del Direttore del Dipartimento Emergenza ed Accettazione Stefano Ferlito, i genitori di Matteo Morselli hanno voluto ancora una volta donare un’apparecchiatura per l’assistenza in emergenza, si tratta di un Elettrocardiografo completo di carrello ed accessori d’uso, per la valutazione elettrocardiografica dei pazienti cardiopatici e loro successiva stabilizzazione.

“Quello di oggi è davvero un bel momento per l’ospedale di Sanremo e per la nostra sanità. Voglio ringraziare di cuore i coniugi Morselli per questa donazione a supporto di un Dipartimento strategico come il Pronto soccorso, così da supportare gli specialisti in un’attività complessa e delicata” dichiara la Vicepresidente e Assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale.