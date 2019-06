A Nizza, in Costa Azzurra, Marie, una studentessa di soli 17 anni è morta a causa di una meningite fulminante. L’improvvisa tragedia ha provocato una forte emozione nella comunità di studenti, genitori ed insegnanti della scuola Sasserno a Nizza. Secondo l’Agenzia Regionale della sanità di Provenza-Alpi-Costa Azzurra si è trattato di un caso di meningite fulminante probabilmente dovuto ad un’infezione invasiva di meningococco. Infezioni di questo tipo si possono manifestare tramite febbre, mal di testa, dolori alla nuca, vomito, fotofobia ed apparizione di macchie sul corpo. Davanti a segnali di questo tipo, i medici invitano a consultare rapidamente un medico. A Nizza l’Agenzia Regionale della sanità ha preso tutte le precauzioni per scongiurare il rischio che la malattia si trasmetta ad altre persone, contattando tutte le persone che sono entrate in contatto di recente con Marie e sottoponendole ad un trattamento antibiotico, come riporta “Nice Matin”.

Correlati