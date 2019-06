Da giovedì 20 a sabato 22 giugno, ad Arma di Taggia, si disputerà la quinta edizione del Torneo Sole Mare Volley 2019 organizzata dal Volley Team Arma Taggia con la collaborazione della SDP Mazzucchelli Sanremo.

Il torneo sarà composto da quattro formazioni under 13 e otto under 18 con la formula del girone all’italiana. Si disputerà presso le palestre “Ruffini” di Arma di Taggia, sui campi del “Mercato dei Fiori” di Bussana e Villa Citera di Sanremo.

“Sono molto contento per la realizzazione di questo torneo che, insieme al direttivo composto da Laura Finazzi e Luca Cremaschi, stiamo organizzando con tanti sacrifici e tempo dedicato – dichiara il Presidente Vincenzo Brunacci – Non mi aspettavo questa buona partecipazione da parte di squadre del nord Italia e una proveniente dalla Germania la “TBM Munchen/Straubing”. Voglio ringraziare la SDP Mazzucchelli Sanremo per la collaborazione nella realizzazione di questo torneo con l’auspicio che il nostro legame possa consolidarsi sempre di più con l’intento della crescita comune delle atlete specialmente in una manifestazione come questa dove avranno modo di misurarsi con formazioni importanti.

Una bellissima tre giorni di sport, mare e divertimento con un finale a sorpresa per tutte le partecipanti”.

