Dopo la tragedia del tardo pomeriggio di lunedì è purtroppo salito a 6 il numero di morti per incidenti avvenuti negli ultimi 15 anni (3 dei quali negli ultimi 9 mesi) sull’Aurelia tra Bordighera e Ospedaletti. Tudor Buda è morto lunedì, in precedenza erano spirati Luca Guazzoni (2004), Matteo Cane (2011), Tristan Louis Gaston Passat (2012), Germana Andreetto e Bruno Sciuto (2018). La Provincia fece installare autovelox, ma vennero rimossi. “Occorrono rivelatori di velocità” dice Daniele Cimiotti, sindaco di Ospedaletti a Lorenza Rapini su “La Stampa”.

