Il Parco Naturale Regionale Alpi Liguri in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Genova e il Dipartimento di Scienze Mediche dell’Università di Torino, ha attivato per l’anno accademico 2018/2019 il corso di perfezionamento in “Geografia, economia e psicologia dell’alimentazione”. Il corso è gratuito ed aperto a tutti i diplomati ed agli operatori del settore turistico, ed è volto a formare delle figure professionali che siano in grado di gestire lo sviluppo del territorio, e che si occupino del benessere del turista, che deve continuare anche dopo la vacanza. “Vogliamo creare un futuro economico sul nostro territorio basato sul rapporto con le persone, favorendo un nuovo tipo di turismo: un turismo consapevole, lento e del benessere,” sostiene il Dott. Gianfranco Trapani, docente del corso.

La durata del corso è di 150 ore di cui 33 ore di lezioni frontali, 92 ore di studio individuale, e 25 ore di ‘project work’ e di preparazione alla prova finale.

Le date sono il 14-15-16 giugno a Genova e il 22-23 giugno a Imperia.

L’iscrizione al corso è gratuita e deve essere inoltrata entro il 10 giugno alle 12.00 mediante la procedura online disponibile all’indirizzo: http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione

Correlati