Nel giorno della Ascensione, Don Luca ha incentrato la sua riflessione su Maria, donna del “sì” : è grazie a Lei e al suo sì che il Signore Gesù si è fatto uomo tra gli uomini per condurci alla felicità della vita eterna.

Nel tardo pomeriggio di ieri si è svolto il conclusivo incontro di spiritualità per adulti curato dall’Equipe Diocesana di Azione cattolica e da Don Luca Salomone, assistente diocesano per il settore.